Natal Luz de Gramado faz seleção de artistas no fim de semana

Ocorre no sábado (19) a audição para escolha de bailarinas e bailarinos (16 a 30 anos), ginastas femininas (16 a 30 anos), e, patinadoras e patinadores (16 a 30 anos) para os espetáculos "O Grande Desfile de Natal" e a "Parada de Natal" do Natal Luz de Gramado. As inscrições e as audições ocorrerão no Ginásio Municipal de Esportes José Francisco Perini - Perinão das 13h às 14h30. Todos deverão ter a disponibilidade para permanecer no local até as 18h30min para as dinâmicas coletivas coordenadas pela direção coreográfica.

Ainda no sábado e no domingo (20), durante toda a tarde, também no Ginásio Perinão, a organização estará recebendo inscrições para os interessados em atuar como empurradores dos carros alegóricos do espetáculo Grande Desfile - Uma Noite de Natal. Será necessário apenas o preenchimento da ficha de inscrição. No domingo, das 13h às 15h, ocorrem as inscrições para figurantes adultos e infantis (maiores de oito anos) também para as duas atrações do Natal Luz: Desfile e Parada de Natal. As dinâmicas de audição para estas modalidades serão das 15 horas às 19 horas.

Ainda no dia acontece a audição para escolha de artistas de aéreos (lira, trapézio, fita e tecido) para o espetáculo A Fantástica Fábrica de Natal. As apresentações ocorrerão no palco da atração junto ao Expogramado, das 9h às 12h e das 14h às 18h.