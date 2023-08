Setor moveleiro de Bento Gonçalves passa por momento de retração

O Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), com base em dados oficiais da Secretaria da Fazenda, do portal Comex Stat e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), emitiu um relatório sobre a situação do setor na Serra. O documento mostra que, assim como o setor moveleiro nacional de modo geral, o polo de Bento Gonçalves passa por um momento de retração. No primeiro semestre de 2023, as indústrias de móveis da região registraram faturamento de 0,5% frente ao mesmo período do ano anterior - o total foi de R$ 1,4 bilhão.

As exportações tiveram uma retração um pouco abaixo do nível nacional, que foi de 12,2%. Em Bento, as vendas de móveis para fora do Brasil ficaram na casa dos US$ 24 milhões de dólares, sinalizando queda de 11,7% no comparativo com o primeiro semestre de 2022. Dentre os 42 países que compraram mobiliários produzidos na região, o Uruguai assumiu o posto de principal importador - seguido por Estados Unidos, Chile, Peru e Reino Unido.

A presidente do Sindmóveis, Gisele Dalla Costa, explica que o setor moveleiro como um todo está passando por um momento de retração. "As baixas em faturamento e exportações ainda são reflexo do pós-pandemia, quando muitas pessoas adquiriram móveis e agora investem em outros produtos e serviços, como turismo e shows. O primeiro semestre de 2023 também passou pela reacomodação do mercado com a chegada do novo governo, especialmente no que se refere à inflação e carga tributária", comenta.

No que tange ao mercado interno, a contenção do sistema inflacionário e o início do processo de redução da Taxa Selic são fatores positivos, que a médio e longo prazo podem gerar impacto positivo nas vendas de móveis. Para as exportações, a expectativa é de que a economia global volte a se equilibrar - especialmente onde há mercado para o setor moveleiro. "Um fator que com certeza vai impulsionar as indústrias de móveis neste 2023 é a feira Movelsul Brasil, pois teremos presença de lojistas, varejistas e importadores em busca de negócios com as principais marcas do país", projeta a presidente do Sindmóveis, entidade que é realizadora do evento, prevista para iniciar em 28 de agosto.