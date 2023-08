Hospital de Passo Fundo registra parto de trigêmeos

Em apenas cinco minutos, o Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) registrou o nascimento dos trigêmeos Asher, Ayla e Aymê. Os nomes bíblicos foram escolhidos pelos pais, Jocemara Oliveira da Rosa (26 anos) e Diemes Silveira Graciola (33 anos) que estavam ansiosos para conhecerem os novos integrantes da família. Os bebês são frutos de uma gestação natural que, segundo especialistas do HSVP, acontece em um a cada 5.300 partos.

Jocemara deu à luz com 32 semanas, mas a internação foi realizada por precaução nas 24 semanas de gestação. A decisão da equipe da obstetrícia e da pediatra foi tomada em razão dela já ter passado por outras três cesáreas e pela raridade do caso. A jovem também é mãe de Mikael (8 anos), Dimily (6 anos) e Kalleb (4 anos). "A descoberta da gestação de trigêmeos foi um grande susto, porque não foi planejada e não estávamos preparados psicologicamente. Mas aos poucos fomos aceitando e ficando mais tranquilos. Agora, vou me esforçar ao máximo para cuidar deles com todo o amor do mundo", disse emocionada.

O menino Asher foi o mais apressado, e as irmãs Ayla e Aymê chegaram em seguida, 13h55 e 13h57, do dia 14 de agosto. Com boa saúde e bom peso, os três precisam passar um período na UTI Neonatal antes da alta médica. "São bebês prematuros que precisam de um cuidado todo especial para ganharem peso, mesmo que já estejam bem de saúde", conta a pediatra Bruna Valentina Perin Forcelin.

Um batalhão de profissionais foi mobilizado para atuar no Centro Obstétrico durante a cesariana: médicos, residentes, enfermeiros, técnicos em enfermagem e uma psicóloga. O trabalho da equipe, de aproximadamente vinte pessoas, foi coordenado pelas obstetras, Loisiane Figueiró e Susan Marie Maffini. "A gente atua em sintonia para que os bebês, a mãe e o pai recebam toda assistência necessária para que o momento seja de extrema alegria e de boas recordações. O nosso serviço é muito bem organizado e por isso somos hospital de referência para nascimentos de alto risco", explicou a Dra. Loisiane.