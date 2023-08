Noite Italiana de Antônio Prado ocorre no sábado

Inicia no sábado (19) a 41ª Noite Italiana de Antônio Prado. O Centro de Eventos abrirá às 19h e o jantar começa a ser servido às 20h. O público será recepcionado pela corte de soberanas de Antônio Prado, a rainha Ingrid Lodi Barison e as princesas Amanda Falavigna e Ana Júlia Toresan Cavazzola, além dos conhecidos mascotes, o Nono Valentin e a Nona Valentina.

A animação da primeira noite da festa será dos grupos Girotondo e Q' Balanço. Enquanto os adultos apreciam as atrações, as crianças poderão usufruir do Espaço Kids, equipado com cama elástica, piscina de bolinhas e serão acompanhados por um monitor, até às 23h30min. O estacionamento é gratuito.

Serão mais de 30 opções no cardápio, servido à vontade durante as duas noites, incluindo frango à menarosto e à passarinho, polenta frita e brustolada, pepino, pão, queijos, salame e copa, além dos doces. Vinhos, suco de uva, refrigerantes, água e café estão entre as bebidas. Uma equipe de cerca de 50 pessoas está envolvida no preparo de 150 quilos de bolo, 300 quilos de frios, 500 quilos de queijo coalho, 1.200 quilos de polenta brustolada e frita, 130 quilos de pepino e 700 quilos de frutas por noite.

A festividade oportuniza aos visitantes e à própria comunidade do município vivenciar a história da imigração italiana, o resgate e a preservação dos costumes, valores e tradições, degustando a gastronomia típica ao som de grupos musicais italianos e gauchescos. O evento é realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Antônio Prado (CDL) e desde 2021 figura no Calendário Oficial de Eventos do Rio Grande do Sul.