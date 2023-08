Prefeito de São Sepé anuncia mais obras de pavimentação

A cidade São Sepé vai virar um grande canteiro de obras. Além das atuais 40 obras de infraestrutura urbana já executadas ou em conclusão, o município receberá novos 56 projetos de pavimentação, em todas as regiões da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito João Luiz Vargas, em reunião com os fiscais das Comissões Comunitárias de Fiscalização das obras do Programa POP Infra (Programa de Obras Populares). O encontro para apresentar as ruas contempladas na primeira etapa do POP Infra aconteceu no auditório da Fundação Afif.

Foram selecionadas obras em todas as dez regiões que contemplam bairros da periferia da cidade, após um circuito de audiências públicas nas comunidades. Conforme o prefeito está é a primeira etapa do programa, que continuará buscando investimentos nos próximos anos. "Nossa meta era iniciar e concluir, até 2024, cem obras nos bairros. Como já estamos com obras no bairro Hípica, Zenari, Cristo Rei e Tatsch, com estas 56 obras desta fase do POP Infra, cumpriremos o que era planejado com folga. A meta é ousada, mas conseguiremos atingir", disse.

O coordenador de mobilizações e de planejamento, Marionaldo Ferreira, ficou satisfeito com o processo de escolha das ruas contempladas. "Durante vários dias buscamos ouvir as comunidades, trazendo seus pedidos para o projeto que tende a ser o maior investimento em infraestrutura urbana da história de São Sepé. Cada obra nasceu do pedido da comunidade, não apenas da cabeça dos técnicos. É um processo que escuta a rua, não acontece dentro dos gabinetes", refletiu Marionaldo.

Estas 56 obras serão licitadas já nas próximas semanas, e a tendência é que as primeiras 10 ordens de início de serviço aconteçam até o final de outubro. "O grupo técnico da Prefeitura, através do Gabinete de Assessoramento Superior (GAS) está montando os projetos, captando recursos, correndo atrás do dinheiro para fazer as obras. Não podemos frustrar a expectativa das comunidades, que permanecerão participando do programa nas Comissões de Fiscalização. A Câmara de Vereadores também está participando das ações, e precisa acompanhar o andamento das obras. É um pacto entre o Poder Público e a sociedade, para não perdermos tempo de resolver os problemas", disse o prefeito João Luiz.

Os recursos para financiar as obras estão sendo captados em diferentes fontes, desde financiamentos, quanto emendas parlamentares, projetos junto ao governo do Estado e governo federal e recursos próprios. A próxima etapa do POP Infra, com a inclusão de novas ruas, acontecerá no primeiro semestre de 2024.