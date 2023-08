Candelária consegue reverter doação de área de estádio

Foi registrada, na semana passada, pelo Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a Escritura Pública de Reversão de Doação do imóvel ocupado pelo Grêmio Esportivo Juventude para a prefeitura de Candelária. Após nove anos de entraves judiciais, o processo envolvendo a reversão da área doada pelo município à agremiação esportiva em 1950 finalmente chega ao fim, atingindo seu objetivo principal, a transferência da propriedade ao município de Candelária.

Com a posse desde 2016, somente neste mês que o Executivo obteve a matrícula do imóvel, situado na rua 20 de Setembro esquina com a Borges de Medeiros, de forma que finalmente está apto a receber valores para conclusão das reformas e revitalização do espaço público. O prefeito Nestor Ellwanger recebeu a notícia em seu gabinete pelo Procurador Geral do município, Paulo Butzge, que informou sobre a decisão.