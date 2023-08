Santo Antônio da Patrulha e Cacequi assinam contratos com o Estado

A secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, assinou dois contratos que ampliam os atendimentos em oftalmologia no Litoral Norte e na Região Central do Estado. Serão mais 476 cirurgias e 2,3 mil consultas através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro deles, um aditivo ao contrato de prestação de serviços da Associação Hospitalar Vila Nova, eleva em R$ 1,95 milhão os recursos anuais para procedimentos de oftalmologia no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. Serão realizadas mais 350 cirurgias de oftalmologia de alta complexidade (ambulatorial e hospitalar) e 30 cirurgias de média complexidade (ambulatorial), além daquelas já contratadas para a especialidade, que tem a maior fila de espera no Estado. O contrato também garante mais 2 mil consultas para diagnóstico em oftalmologia e, devido à demanda, mais 40 exames de mamografia bilateral e 150 tomografias.

Para o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, a assinatura do termo aditivo é mais uma boa notícia para o município. Ele lembrou que este ano o hospital já recebeu recursos (R$ 999 mil) para a reforma da estrutura e adquiriu um mamógrafo (por R$ 850 mil) através do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado. "O Litoral Norte precisa de um olhar carinhoso e essas parcerias nos tornam mais fortes", afirmou.

O segundo contrato assinado na tarde de segunda garante ao Hospital de Cacequi mais 96 cirurgias e 300 consultas em oftalmologia, além de 2,4 mil exames, beneficiando 11 municípios da Região Central do Rio Grande do Sul, para os quais é referência em atendimento. A Associação Santo Onofre receberá R$ 2,89 milhões por ano pelos serviços ambulatoriais e hospitalares prestados.

Na cerimônia de assinatura, realizada por videoconferência, Arita destacou o apoio aos hospitais de pequeno porte (o Hospital de Cacequi possui 30 leitos). Ela antecipou que, nas próximas semanas, deve ser anunciado um investimento do governo do Estado para a qualificação dessas instituições.