Gravataí fará mutirão por saques emergenciais do FGTS

A prefeitura de Gravataí montou uma força-tarefa para auxiliar no saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias que tiveram suas casas atingidas pelo ciclone extratropical, em junho. Gabinete do Prefeito, Defesa Civil e Secretaria da Família, Cidadania e Assistência Social do município atuarão em conjunto para dar suporte aos gravataienses que ainda não solicitaram o benefício ou tiveram pedido negado pela Caixa Econômica Federal.

Até 14 de setembro, agentes do município vão visitar ruas das regiões mais afetadas. O objetivo é tirar dúvidas dos moradores destas áreas para que não percam o prazo limite definido pelo governo federal para o saque do FGTS, que é 21 de setembro. Além do trabalho nas ruas, a prefeitura disponibilizou os Centros de Referência de Assistência Social para informações à população (Cras)

Trabalhadores residentes em Gravataí com saldo no Fundo de Garantia podem solicitar o saque na modalidade calamidade. A liberação emergencial foi autorizada apenas para as famílias comprovadamente afetadas pelo fenômeno climático, ou seja, tenham tido prejuízos como avarias em suas residências.

Desta forma, terão direito apenas os moradores das áreas afetadas em Gravataí, de acordo com os endereços previamente identificados pela Defesa Civil Municipal. As regiões mais impactadas foram Morungava, Caveira, Costa do Ipiranga, Itatiaia, Parque dos Anjos e Vila Rica. O valor máximo para a retirada por trabalhador é de R$ 6.220,00.

O pedido é realizado pelo telefone celular, via aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecimento a uma agência. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem cobrança de tarifas. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.