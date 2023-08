Feirão com 600 vagas de emprego ocorre no Centro de Canoas

Mais uma edição do Super Feirão de Empregos, promovido pela Prefeitura de Canoas, ocorrerá nesta quarta-feira (16), no Centro da cidade. O evento será no Calçadão, na rua Tiradentes, das 9h às 16h. A atividade vai oportunizar mais de 600 vagas de empregos nos segmentos de logística, produção, varejo, vendas, atendimento ao público, administrativo, telemarketing, serviços gerais e vendas.

Serão ofertadas, ainda, oportunidades exclusivas ao público jovem, dentro da programação da 17ª Semana Municipal da Juventude, com vagas de estágio e jovem aprendiz. O evento contará com a presença de universidades, escolas técnicas e cursos pré-vestibulares. Quase 20 empresas já confirmaram a participação.

Para concorrer a uma vaga basta levar documento de identidade com foto. É recomendado levar mais de um currículo impresso, mas, caso não tenha, o candidato pode preencher uma ficha no evento. Os atendimentos acontecem por ordem de chegada.

Conforme a diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Gislaine Silveira, responsável pela gestão do Banco de Oportunidades e do Feirão de Empregos, os candidatos terão a oportunidade de participar de mais de uma entrevista de emprego presencial no local. "As seleções serão realizadas com os recursos humanos das empresas participantes. Teremos vagas para todas as idades, inclusive 50 , direcionadas aos candidatos acima de 50 anos de idade".