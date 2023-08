Calçadão de Santa Maria ganha data para a reinauguração

A revitalização do Calçadão Salvador Isaia está próxima de ser entregue. Dando continuidade à obra, teve início, nesta terça-feira (15), o serviço de paisagismo nos decks centrais. Uma equipe trabalha no plantio de palmeira jerivá. Na sequência, serão plantadas manacás, extremosas, grama-amendoim, entre outras espécies que vão compor o paisagismo na área central do Calçadão, onde estão os decks e os bancos. A próxima etapa será a pintura do piso.

"Tivemos uma reunião técnica com a empresa e foi agendada a data de 30 de setembro para a inauguração do nosso Calçadão. Já estabelecemos uma margem de até sete dias além do prazo, caso ocorram chuvas e a condição climática não seja adequada para a finalização dos trabalhos. Reforçamos a segurança, a iluminação, e queremos que este espaço fique bonito, agradável e volte a ser um ponto de encontro da cidade", anunciou o prefeito Jorge Pozzobom

Para que o Calçadão fique bem florido, foram escolhidas plantas com floração expressiva, todas perenes (cujo ciclo de vida é longo). A preferência pela palmeira jerivá é devido à espécie ser um coqueiro nativo, representante da flora gaúcha, e pela questão de sustentabilidade. O serviço deve se estender pelos próximos dias.

No início deste mês, uma torre de monitoramento foi instalada entre o Calçadão Salvador Isaia e o viaduto Evandro Behr. O equipamento, ainda em fase de testes, conta com botão de emergência e câmeras de alta resolução. O uso de tecnologia na segurança pública oferece vantagens para uma melhor gestão, resultando em benefícios para a economia local, visando a segurança coletiva e contribuindo para o desenvolvimento econômico, demonstrando a presença da segurança pública no local.

A Construtora Continental de São Paulo, de Porto Alegre e tem sede em Santa Maria, é a empresa responsável pela execução da obra de revitalização do Calçadão Salvador Isaia. Os serviços tiveram início em junho de 2022 e, conforme o processo licitatório que tem um investimento do município de R$ 3.6 milhões.