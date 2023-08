Prefeitura de Novo Hamburgo conclui a instalação de lâmpadas de LED em quatro quilômetros da ERS-239

A iluminação em toda a extensão do trecho de Novo Hamburgo da ERS-239 foi concluída pela Prefeitura neste mês de agosto, inclusive as alças de acesso e vias paralelas à pista principal, que também receberam a nova iluminação. Ao todo foram investidos cerca de R$ 1,3 milhão dos cofres municipais.

Foram beneficiados quatro quilômetros da ERS-239, do ponto da Universidade Feevale até a divisa com o município de Campo Bom. O trecho entre o viaduto com a BR-116 até a universidade também já tinha sido iluminado com recursos municipais. Agora, tanto a rodovia estadual quanto a da BR-116 estão 100% com lâmpadas de LED no trecho de Novo Hamburgo. "Foi um investimento importante para a segurança e conforto dos usuários, especialmente os hamburguenses", destaca a prefeita Fátima Daudt.

No novo trecho, foram colocados 171 postes metálicos e 343 luminárias em LED, além de cabos de alumínio, conectores, relés fotoelétricos, suportes para luminárias e cintas galvanizadas com parafusos de fixação. "Foi um trabalho de colocação de postes de 10 metros de altura com luminárias em LED de 150w na pista principal", explicou a secretária de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários (Semopsu), Greyce da Luz.

A prefeita Fátima também determinou à Procuradoria-Geral do município tratativas com o Daer para possibilitar à prefeitura a implantação da iluminação pública no trecho hamburguense da Avenida dos Municípios. O Daer segue responsável pela estrada, mas um convênio ou termo de cooperação daria as condições legais para alocar recursos municipais na implantação de iluminação em LED no local, o que daria mais segurança a pedestres e motoristas.