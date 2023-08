Ciclo de audiências públicas aborda obras na BR-392

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) promoveram audiência pública para debater a implantação e a pavimentação da BR-392, entre os municípios de Santa Maria e Santo Ângelo. A obra encontra-se na fase de licenciamento ambiental prévio e tem por objetivo a melhoria de acesso aos polos regionais, auxiliando o escoamento da produção.

Dos 259,25 quilômetros de extensão previstos no empreendimento, 35,70 quilômetros serão restaurados e 223,55 quilômetros serão construídos, abrangendo uma área de estudo de 18 municípios, sendo eles São Sepé, Formigueiro, Santa Maria, São Pedro do Sul, Toropi, Jari, Tupanciretã, São Miguel das Missões, Entre-Ijuís, Santo ngelo, Dilermando de Aguiar, São Martinho da Serra, Quevedos, Capão do Cipó, Joia, Vitória das Missões, Eugênio de Castro e Giruá. A audiência pública foi presidida pela superintendente estadual do Ibama, Diara Maria Sartori e contou ainda com as presenças do superintendente estadual do Dnit, Hiratan da Silva e do coordenador do setor Meio Ambiente e Recursos Renováveis da STE, empresa contratada para os estudos, Adriano Panazollo.

Foram apresentados todos os detalhes técnicos do estudo ambiental e de viabilidade econômica e do trajeto proposto. Foram três possibilidades de traçados analisadas e a mais viável é a que conta com menos intervenções urbanas e projeção de investimento de R$ 5,7 milhões por quilômetro, com duas faixas de 3,6 metros e acostamentos laterais de 2,5 metros, conforme projeto.

Ainda serão realizadas audiências públicas em São Pedro do Sul, na quinta-feira (17), e Santa Maria, na sexta-feira (18) para tratar sobre o tema da rodovia federal. Até 20 dias após a conclusão das audiências públicas, serão recebidas sugestões e observações sobre a obra. As observações podem ser enviadas pela internet.