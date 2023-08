Frota de Parobé ganha novos ônibus e ferramenta vai monitorar coletivos na cidade

programa Tarifa Zero três novos ônibus com acessibilidade e ar-condicionado para atender a comunidade. A cidade de Parobé, que conta desde março de 2022 com o, uma iniciativa implantada pela prefeitura que oferta transporte público gratuito para a comunidade, renovou sua frota de veículos. Sãocom acessibilidade e ar-condicionado para atender a comunidade.

A nova fase do programa Tarifa Zero foi lançada nesta terça-feira (15), pelo prefeito de Parobé Diego Picucha, com a participação de autoridades e da comunidade. Outra novidade foi o lançamento do aplicativo gratuito para celular Teu Ônibus, pelo qual todas as informações das linhas de ônibus podem ser acessadas em tempo real. Através dele, o usuário pode acompanhar no mapa o trajeto e saber quanto tempo falta para a chegada até o ponto de parada em que se encontra. O aplicativo permite ainda conferir os locais de saída e horário previsto de cada parada.

O prefeito de Parobé celebra a renovação da frota e também a tecnologia que vem melhorar a qualidade de vida dos parobeenses. "Esse é um grande motivo de orgulho para a nossa comunidade, visto que Parobé passou de uma cidade com um transporte público pago e precário para uma das cidades na vanguarda do transporte público coletivo gratuito no Brasil. O Tarifa Zero já era uma conquista sem precedentes para o município e, os novos veículos zero quilometro e o aplicativo, são iniciativas que vem trazer ainda mais conforto, comodidade e segurança pra população", celebra Picucha.

O aplicativo, que está disponível para o sistema Android e IOS, permite monitorar em um mapa, em tempo real, todas as linhas de ônibus que estão em circulação no município, prevendo o horário de chegada na parada em que o usuário se encontra, e quais as linhas que por ali passam.