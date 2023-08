App mostra situação do nível dos rios do Vale do Rio Pardo

A Defesa Civil de Santa Cruz do Sul divulgou uma importante ferramenta para auxiliar no acompanhamento do nível do Rio Pardinho, sobretudo durante o período de chuvas na região. O Hidroweb é um aplicativo da Agência Nacional de Águas (ANA), disponível para os sistemas Android e IOS. Ele oferece informações sobre o volume de chuva, nível do rio e a velocidade da vazão de água.

A obtenção das informações tornou-se possível a partir da instalação do sensor de nível da Estação Telemétrica de Monitoramento Hidrometeorológico às margens do Rio Pardinho, em Sinimbu. A estação foi estabelecida através de um acordo de cooperação entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e a Prefeitura de Santa Cruz do Sul.

A iniciativa tem como objetivo principal a obtenção e fornecimento de dados relativos aos índices pluviométricos e ao nível do rio. Instalado a cerca de 30 quilômetros de Santa Cruz, o dispositivo também está programado para emitir um alerta antecipado à Defesa Civil em caso de cheia. Os dados gerados pela estação também são encaminhados à ANA, que os disponibiliza pelo aplicativo. Desta forma, é possível prever, em um período de seis a nove horas de antecedência, a possibilidade de cheia do rio no trecho da Praia dos Folgados, no bairro Várzea. A ideia, com essa ferramenta, é mobilizar equipes para realizar a retirada das famílias dos locais.