Estudo traz economia de recursos ao Hospital Santa Cruz

Profissionais do Hospital Santa Cruz (HSC) e estudantes do curso de medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) conduziram uma pesquisa que examinou os efeitos da abordagem Switch Therapy no uso de antimicrobianos. Sob a orientação de Rochele Mosmann Menezes, responsável pelo Serviço Clínico de Farmácia do Hospital, o estudo buscou avaliar os resultados dessa estratégia, que envolve a troca da administração intravenosa pela via oral de antimicrobianos.

Os antimicrobianos são substâncias naturais (antibióticos) ou sintéticas (quimioterápicos) que agem sobre microorganismos inibindo o seu crescimento ou causando a sua destruição, sendo eficaz contra um amplo espectro de micróbios, como bactérias, mofo, fungos e até mesmo vírus. O seu uso transformou a prática médica, convertendo infecções anteriormente fatais em doenças tratáveis, reduzindo a mortalidade em pacientes com sepse grave ou choque séptico.

A prática médica inovadora desta pesquisa envolveu a criação de um protocolo institucional que estabeleceu critérios de elegibilidade e diretrizes para a troca de administração de antimicrobianos. Além disso, uma análise farmacoeconômica foi realizada para avaliar os custos e os benefícios dessa estratégia.

De acordo com o estudo, entre 2019 e 2021 o Hospital Santa Cruz realizou 275 trocas na administração de antimicrobianos, gerando uma farmacoeconomia de R$ 291 mil. Além disso, a mudança para a administração oral contribuiu para evitar a geração de 170 quilogramas de resíduos hospitalares.

Os resultados do trabalho foram divulgados no periódico American Journal of Infection Control (AJIC), reconhecido como uma fonte de destaque em controle de infecções, epidemiologia, doenças infecciosas, gestão de qualidade, saúde ocupacional e prevenção de doenças. Os pesquisadores enfatizaram a importância de adotar abordagens inovadoras e cientificamente comprovadas para otimizar o uso de medicamentos, reduzir os custos e minimizar o impacto ambiental relacionado à administração hospitalar.