Português não é a língua principal para 1,2 mil estudantes de Caxias

No início de agosto, a rede municipal de ensino de Caxias do Sul alcançou a marca de 1.221 crianças e estudantes que não têm o Português como primeira língua. O número corresponde a 2,71% do total de 45 mil matriculados desde o nível de berçário até a Educação para Jovens e Adultos (EJA) nas escolas mantidas - de maneira integral ou por gestão compartilhada - pela Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Se o mesmo índice fosse aplicado à população geral do município, que o Censo 2022 do IBGE estimou em 463.338 pessoas, a cifra chegaria a 12.510 estrangeiros. A título de comparação, seria quase o mesmo que uma Antônio Prado inteira (12.980 habitantes) falando espanhol, francês, creolle, wolof e outros desdobramentos linguísticos antes do idioma de Camões, Machado de Assis ou, em se tratando das primeiras experiências com livros na escola, Ruth Rocha e Ana Maria Machado.

"A língua estrangeira não pode ser empecilho para o direito de acesso à educação. Se o estudante possuir a documentação necessária, ele será colocado no ano em que o estudo comprova. Não tendo, eles são igualmente acolhidos e a escola faz a classificação, normalmente, realizando um diagnóstico inicial do nível de conhecimento de cada um ou alocando pela idade nas devidas turmas. Assim, as professoras trabalham com estes estudantes flexibilizando as questões de currículo e linguagem", explica a diretora pedagógica da Secretaria da Educação, Paula Martinazzo.

Um desafio extra para o quadro de educadores e professores do município, especialmente na etapa de alfabetização, que já vêm enfrentando um pacote novo de dificuldades impostas pelos dois anos que a garotada passou afastada das salas de aula e da convivência diária com colegas e preceptores, em função da pandemia. Desde a segunda semana de agosto, já está em curso uma nova formação com o propósito específico de instrumentalizar os professores do Projeto de Recuperação e Recomposição das Aprendizagens (PRA) a atuar com os estudantes estrangeiros - independentemente da faixa etária.

Inicialmente, a capacitação ocorre em língua espanhola, que é a predominante entre os migrantes. No momento, 49 escolas da rede estão inseridas no projeto. A participação e a prioridade são definidas a partir do número de estrangeiros matriculados em cada instituição. O primeiro módulo, sobre fonética e fonologia, foi ministrado pela assessoria técnica do Núcleo de Fonoaudiologia da pasta de Educação. O segundo módulo ocorrerá nesta quinta-feira (17), na UCS, em parceria com o Programa de Línguas Estrangeiras, e abordará a base lexical e convergência das duas línguas, português e espanhol.