35ª edição da Festuris projeta R$ 400 milhões em negócios

A Feira Internacional de Turismo de Gramado, conhecida como Festuris, completa 35 edições em 2023 e promete realizar o maior evento da sua história. Essa é a perspectiva dos organizadores que lançaram, nesta terça-feira (15), a programação oficial e a venda das entradas ao trade turístico, em Porto Alegre. São esperados mais de 15 mil participantes entre 9 e 12 de novembro no Serra Park, que irão conhecer as tendências turísticas de estados brasileiros e países estrangeiros. O mote será "Capital Humano: Chave da Transformação".

Ao longo do evento de lançamento, os CEOs da feira, Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, reiteraram a importância da marca de 35 edições e falaram sobre o crescimento da Festuris ao longo dos anos, sobretudo na questão de internacionalização. No ano passado, a Argentina havia sido convidada para apresentar potencialidades, enquanto, em 2023, será a vez do Uruguai, que chegará à Gramado com a premissa de ser um destino natural. Para Marta, o Festuris auxiliou na profissionalização do setor. "Temos um evento com identidade, com raiz. Sempre olhamos para o futuro e entendo que temos um legado criado pela Feira para a região das Hortênsias", afirma.

A feira terá o maior espaço dentre todas as edições até então. São 26 mil metros quadrados, divididos em três pavilhões (Hortênsias, Plátano e Araucária), todos eles já ocupados. Os organizadores esperam cerca de 2,7 mil marcas relacionadas ao turismo no evento, além da presença de 40 destinos internacionais. Na parte de qualificação, a previsão é de mais de 100 horas de conteúdo, divididos entre palestras com 30 especialistas no tema.

Para que toda a estrutura da Festuris seja erguida, 800 pessoas serão contratadas para promover o evento. O impacto financeiro na cidade de Gramado deve chegar a R$ 40 milhões, de forma direta (R$ 15 milhões a mais do que em 2022) e ter um volume de negócios superior a R$ 400 milhões.

Eduardo Zorzanello lembrou que 21 estados brasileiros estarão na feira. Citou a presença de nomes marcantes dentre os palestrantes, como Dado Schneider, Rita Vasconcelos, Roberto Argenta, Patty Leone, que, segundo ele, vão reforçar o debate sobre empreendedorismo e estratégias de marketing para o setor. O CEO falou sobre o crescimento da feira. "Temos o trade turístico de todo o Brasil e de países do exterior em Gramado. Isso dá a dimensão da Festuris. Quem visita e conhece pela primeira pode, até mesmo, ficar perdido, pois a quantidade de novidades, de possibilidades em cada estande é enorme", explica.

A venda de ingressos para as palestras já está disponível. Até o dia 31 de agosto, o valor para o Meeting é de R$ 349,00. Agentes de viagens e guias turísticos têm credenciamento gratuito. Mais informações podem ser vistas no site do evento (festurisgramado.com).