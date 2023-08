Escola municipal de Imbé vai receber melhorias

Foi assinado o contrato entre a prefeitura de Imbé e a empresa que prevê melhorias na estrutura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes. O ato teve a presença do prefeito Ique Vedovato, da secretária municipal de Educação, Ruth Ruschel, do titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico, Elton Kieser, do engenheiro da pasta, Asafe Fagundes, e do representante da empresa, Daniel Brehm Justin.

Ao todo, serão investidos R$ 160 mil para execução de dois corrimões das duas escadas de saída de emergência, duas paredes em gesso que separam duas salas de aula, portas das salas, sistema elétrico do ginásio e acabamentos do pátio do jardim de infância. Conforme a secretária Ruth, o prazo para conclusão dos trabalhos é de três meses, a contar da data do termo de início da obra.