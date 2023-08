Dnit escolhe empresa para obras na BR-116, em Nova Petrópolis

Deve ocorrer até a sexta-feira (18) a assinatura do contrato entre o Dnit e a empresa que ficará responsável pelas obras no km 181 da BR-116, situado no trecho entre o Centro de Nova Petrópolis e o limite com Caxias do Sul. O detalhamento foi apresentado ao prefeito Jorge Darlei Wolf pelo superintendente regional do Dnit, Hiratan Pinheiro da Silva, na tarde desta segunda-feira (14), durante reunião em Porto Alegre. Além de promover as obras, o órgão federal irá ampliar o horário de utilização da rodovia.

De acordo com o superintendente Hiratan Pinheiro da Silva, a empresa selecionada pelo Dnit já começou a fazer a sinalização do trecho que receberá as obras, de modo a agilizar o início dos trabalhos efetivos após a assinatura do contrato. Outros pontos comprometidos do trecho também deverão receber obras de reparação, visando prevenir novos desmoronamentos.

Ao mesmo tempo, são estudadas possibilidades de ampliação do uso da estrada, que poderá voltar a ter trânsito liberado 24 horas por dia, para todos os veículos permitidos antes do bloqueio. Para tanto, serão utilizados semáforos. Atualmente, o trecho está em sistema de pare e siga , com bloqueios durante toda a noite.

"Estamos fazendo todos os esforços possíveis para que este problema da BR-116 tenha uma solução o mais rápido possível. Neste sentido, nos deixa muito felizes saber que o passo mais importante está sendo dado e que em breve já irão ocorrer as obras definitivas", avalia o prefeito Jorge Darlei Wolf.