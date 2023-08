Hospital Geral inicia abertura de novos leitos

O contrato do município de Caxias do Sul com o Hospital Geral (HG), que garante a abertura de 70 novos leitos, distribuídos entre o prédio novo e a estrutura atual, foi assinado nesta segunda-feira (14), com validade de 60 meses. A confirmação dos novos leitos é fruto do esforço conjunto entre Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, HG e Estado, o que possibilitou o repasse, pelo governo federal, de R$ 53 milhões anuais para o custeio dos novos leitos. O valor foi confirmado no final de junho, após comitiva de Caxias com presença do prefeito Adiló Didomenico reforçar o pleito em Brasília.

A abertura será gradativa e iniciará a partir do dia 22 de agosto, conforme cronograma definido pelo hospital. O prefeito lembrou da mobilização realizada na capital federal em busca de recursos e agradeceu a todas as forças políticas que se envolveram para que essa etapa fosse possível. "Caxias vive um momento diferenciado, proporcionado pela união de esforços em que o interesse único foi o compromisso de atender ao cidadão, não só de Caxias, mas dos 49 municípios. A abertura de 70 leitos é praticamente a abertura de um hospital novo", disse.

Sandro Junqueira, diretor-geral do HG, destacou que esta é a maior ampliação de leitos SUS no Rio Grande do Sul. Ele homenageou os mais de 1,2 mil funcionários e destacou que mais 160 de uma equipe multiprofissional estão em treinamento para iniciar as atividades na próxima semana. "Vamos abrir com foco na qualidade e na humanização. Esse é um momento ímpar, pois estamos colocando à disposição de quem precisa. Agradeço ao município de Caxias do Sul pela agilidade e a todos que acompanharam em Brasília", apontou Junqueira.

Os primeiros leitos a entrarem em operação serão os 15 de internação a serem reativados no prédio atual do HG, na quarta semana de agosto. Isso ocorrerá porque a UTI adulto será transferida para o prédio novo. Já na última semana de agosto entram em operação 12 novos leitos de internação, também no prédio atual, graças à transferência da UTI pediátrica para o prédio novo.