Inadimplência tem pequena queda em Santa Cruz do Sul

O primeiro mês do segundo semestre iniciou com uma discreta recuperação do crédito e redução no percentual de inadimplência em Santa Cruz do Sul. De acordo com dados do Boa Vista Serviços, birô de crédito utilizado pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o total de inadimplência do município saiu de 28,3% em junho para 27,6% em julho. A redução na taxa básica de juros e a adesão do consumidor com dívidas ao programa "Desenrola Brasil" são apontados como elementos que colaboraram com esta queda.

Para a coordenadora do SCPC do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), Gicele Fernandes Arruda, o movimento positivo é reflexo das condições da economia no município. "Tivemos a entrada do programa Desenrola Brasil, que em nível nacional vem repercutindo de forma positiva, na recuperação do crédito. Isso mostra que de forma local, os consumidores endividados podem ter aderido ao programa", aponta.

Gicele destaca ainda a queda da taxa básica de juros, que em todo o país elevou em 1,8% o consumo, na comparação com o mesmo período de 2022, como outro fator favorável para o varejo local. "Ainda no que se refere ao percentual de inadimplência, seguimos abaixo do resultado estadual, que em julho tinha 30,8% dos consumidores endividados. Estamos mais baixos que o percentual nacional, que registrou no mês passado, 30,6% da população endividada", compara a coordenadora.

Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, o cenário pode, inclusive, ter impactado de forma positiva nas vendas do comércio para o Dia dos Pais, comemorado no último domingo (13). "Ainda não tivemos acesso aos levantamentos, mas sempre que há uma movimentação positiva - seja ela na redução de juros ou na recuperação do crédito - o varejo percebe, quase que de forma imediata, este impacto", afirma.