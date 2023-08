Instituto Estadual Arneldo Matter, em São Borja, passa por obras emergenciais na estrutura do prédio

O Instituto Estadual Arneldo Matter, localizado no município de São Borja, está passando por uma reforma emergencial, iniciada na semana passada. O trabalho de revitalização inclui pavimentos externos, pisos de parquet e cerâmicos, soleiras, forros, elementos de sustentação do telhado, telhas, cumeeiras e banheiros. São 543 alunos beneficiados pelas obras, que conta com investimento de R$ 344.3 mil, execução da Comercial de Tintas Santo Antônio e fiscalização do escritório de Santiago da 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Maria.

Os recursos são oriundos do Programa Lição de Casa - que, liderado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, prevê a aplicação de R$ 101,4 milhões em 279 obras num total de 254 escolas até o final do ano. Com a Arneldo Matter, são quatro escolas estaduais com obras em execução no município, totalizando R$ 631.3 mil investidos em benefício de mais de 900 alunos. Além delas, há duas reformas finalizadas atendendo a quase 1,4 mil alunos, com R$ 105.326,99 aplicados. Ao todo, já são R$ 736.7 mil destinados a São Borja.