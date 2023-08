Uniformes da Guarda Municipal têm nova utilidade em Santa Cruz do Sul

Uniformes em desuso da Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul estão ganhando uma nova utilidade. A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana criou na cidade o projeto Recicla Fardas. A iniciativa foi apresentada à prefeita Helena Hermany

Em parceria com o curso de Corte e Costura do Instituto Mix, o projeto irá desenvolver e fabricar diversos itens como mochilas, ecobags, sacochilas e roupas pet para animais de pequeno porte. Helena recebeu uma das primeiras 50 ecobag produzidas pela parceria. As demais serão entregues, com gêneros alimentícios, pela Secretaria de Desenvolvimento Social a famílias em situação de vulnerabilidade social, selecionadas pelos Centros de Referência da Assistência Social. Para o ano que vem devem ser produzidas mochilas, que serão entregues a estudantes da rede municipal com materiais escolares.

O coordenador do setor de Projetos Sociais da secretaria, Rodrigo Costa destacou o caráter socioambiental da ação. "Por serem uniformes funcionais, eles não podem ser doados, nem mesmo a campanhas do agasalho". Com o projeto, as fardas ganham um novo destino, que não é a incineração.

Gestor do Instituto Mix em Santa Cruz do Sul, Adriano de Oliveira destacou que a empresa está bastante vinculada a causas sociais e já mantém diversas parcerias em ações com o município. "Com o projeto, conseguimos concretizar essa ideia a muitas mãos. Um trabalho social muito bacana, transformando material que seria descartado em algo útil", complementou.A

A prefeita, Helena Hermany, parabenizou a pela iniciativa. "A produção destas peças é mais que uma simples confecção. Tem o aspecto ambiental, auxilia pessoas carentes e dá uma destinação nobre para um material que seria descartado", avaliou.