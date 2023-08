Fórum voltado aos estudos turísticos inicia na quarta-feira em Gramado

A cidade de Gramado se prepara para sediar o IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos. O evento, que ocorrerá na Expogramado, promete ser um encontro enriquecedor para profissionais, estudantes e entusiastas do setor, reunindo um variado leque de palestras, painéis, workshops e experiências.

Tendo como tema "Comunicação Inteligente, Turismo Eficiente", a programação para os três dias de evento, de 16 a 18 de agosto, vai abordar uma ampla gama de tópicos relevantes para o mundo do turismo, desde empreendedorismo e desenvolvimento regional até a influência da gastronomia e a exploração de nichos de mercado emergentes.

O evento tem início com uma série de atividades, como o encontro entre os secretários de Turismo do Rio Grande do Sul, além de sessões temáticas com apresentações de trabalhos acadêmicos nas áreas de extensão, graduação e pós-graduação. O segundo dia dia prossegue com uma série de palestras e painéis que exploram temas como empreendedorismo no turismo, experiências sensoriais em parques temáticos, enoturismo, o papel da influência digital no cenário turístico e a importância da gastronomia no destino turístico.

No último dia do Fórum, os participantes podem esperar palestras sobre turismo de inverno, segurança pública em destinos turísticos e a expansão do turismo em novos nichos de mercado. A programação também inclui cases de sucesso em eventos culturais que atraem turistas, discutindo a importância dessas iniciativas para os destinos. O evento se encerra de maneira marcante com uma feijoada de encerramento, a "Santíssima Feijuca - Winter Gramado", proporcionando uma combinação única de música, arte, gastronomia e diversão até altas horas da noite.