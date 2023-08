Usina hidrelétrica de Passo Fundo terá dispositivos de segurança

A Usina Hidrelétrica Passo Fundo inicia, na quarta-feira (16), a segunda etapa das ações de consolidação dos Planos de Contingência das Defesas Civis municipais e Plano de Ação de Emergência, em parceria com as Defesas Civis municipais. A primeira fase ocorreu no ano passado e envolveu o cadastramento social de todos os moradores a jusante do reservatório.

O sistema sonoro, a ser instalado nas regiões de abrangência do reservatório, poderá ser acionado em diversas situações, como testes simulados e em casos de cheias graves e alagamentos. Já as placas sinalizam aos moradores quais são as rotas de fuga e os locais seguros para se abrigar em caso de emergência. Os materiais serão instalados em três municípios do Rio Grande do Sul - Cruzaltense, Entre Rios do Sul e Trindade do Sul.

Na próxima fase, ainda sem data definida, acontece o evento de simulado, que será comunicado previamente pela ENGIE Brasil Energia, que gere o local. Na ocasião, a comunidade receberá as orientações completas sobre os procedimentos necessários em uma situação adversa.

As ações possuem caráter preventivo e as barragens, assim como suas estruturas, atendem aos fatores de segurança, não oferecendo nenhum risco à comunidade. As iniciativas estão previstas para o atendimento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Política Nacional de Segurança de Barragens.