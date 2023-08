Qualifica Bento forma turma e prepara novos cursos a alunos

O projeto capitaneado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) para capacitar mão de obra e sanar gargalos dos setores produtivos locais celebrou mais um importante feito: a formatura de mais 14 alunos, concluintes do curso de 'Tecnologias e Processos de Usinagem Convencional' Em parceria com o Instituto Senai e apoio do empresariado local, o projeto visa a capacitar jovens em busca do primeiro emprego ou aprimorar equipes que já atuam nas empresas de Bento Gonçalves.

"Percebemos o quão importante o Qualifica Bento tem sido para as indústrias locais e, ainda mais, para os alunos que recebem essa excelente oportunidade de qualificação. É uma contribuição social única que o CIC-BG promove, ao lado de seus parceiros, formando profissionais que atendam às demandas do mercado de trabalho", destaca a presidente do CIC-BG, Marijane Paese.

Após as 120h de aulas práticas e teóricas, o sentimento é de dever cumprido. "Tivemos nessa turma alunos que já possuíam anos de experiência no chão de fábrica e outros que eram iniciantes. Percebemos uma melhora significativa deles, enquanto profissionais, ao longo do processo. Posso atestar que saem do curso com bagagem suficiente para colocar em prática no dia a dia da empresa", ressaltou o instrutor da capacitação, Rudimar Trojahn de Lara.

O Qualifica Bento segue agenda de capacitações com a oferta dos cursos de Dicção e Oratória (25 vagas); Projetista Industrial, em parceria com a UCS (18 vagas); Gestão de Operações e Negócios, em parceira com a UCS (20 vagas); Programação e Operação de Torno e Centro de Usinagem CNC (15 vagas); e Senai tem previstos seis cursos gratuitos: Confeccionador de móveis por processos convencionais; Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de máquinas e equipamentos; Fresador CNC; Pintor de obras imobiliárias; Montador mecânico de máquinas industriais; e Operador de processos logísticos industriais.