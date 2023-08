Pedal Retrô vai passar por lugares históricos da cidade de Lajeado

A Univates promove o primeiro Pedal Retrô do Vale do Taquari. É um passeio ciclístico temático, que irá percorrer as principais ruas de Lajeado e terá paradas em pontos importantes da cidade. O professor Augusto Alves, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Taquari - Univates, contextualizará a história do município e a construção de alguns espaços e monumentos de Lajeado.

A concentração dos ciclistas será realizada, às 14h, no gramado do Centro Cultural Univates. O passeio terá duração de aproximadamente 2h30, com paradas nos seguintes locais: Parque Professor Theobaldo Dick, Casa Born, Belvedere, Orla do Taquari, Parque do Engenho e Parque Histórico. No retorno à Univates, os participantes poderão aproveitar a programação do Gramado Cultural.

O passeio ciclístico é aberto a todos os interessados. As inscrições devem ser realizadas no site (univates.br/aquececrie). O uso de figurino vintage não é obrigatório, mas os participantes podem estar caracterizados ou usar acessórios que remetam ao estilo retrô. As bicicletas da Univates estarão disponíveis para a comunidade. Em caso de chuva, o evento será adiado para o domingo seguinte.