Erechim avança na discussão sobre o Plano de Mobilidade

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, reuniu-se com os integrantes do Conselho Municipal de Mobilidade Humana Sustentável e coordenou a reunião de trabalho, que visa dar continuidade ao projeto de implantação do Plano de Mobilidade da cidade. O prefeito fez questão de ouvir a avaliação e sugestões, de cada um dos conselheiros sobre as próximas etapas a serem seguidas para colocar em prática o estudo.

Conforme Polis, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Erechim é um projeto audacioso, que tem como objetivo organizar a circulação de veículos e diminuir os conflitos existentes no trânsito. "Além disso, o plano quer integrar diferentes modais, com segurança, democratizar o espaço público, ampliando as áreas de lazer e convivência. Investimos recursos públicos, neste estudo criterioso, e vamos colocá-lo em prática", ressalta o prefeito Polis.

De acordo com ele, neste processo de implantação do projeto será fundamental a comunicação prévia e estruturada à comunidade, ao comércio, escolas, transportadores escolares, entidades, sobre todas as modificações e impactos efetivos do trânsito. "Vamos detalhar cada alteração e como o trânsito vai ficar, segundo o Plano de Mobilidade, mas tudo será informado com muita antecedência, de forma gradativa e durante um bom período de tempo", destaca.

Segundo o secretário de Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos, na ocasião, foram apresentados ao prefeito o resultado dos debates do conselho e definições de algumas propostas do estudo para serem implantadas, na prática, na área central de Erechim. "Na próxima reunião vamos começar a montar o cronograma de ações para efetivar o Plano de Mobilidade", afirma o secretário.