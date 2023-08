Parque de Santa Cruz do Sul terá plantio de árvores

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, e o presidente da empresa Mercur, Jorge Hoelzel Neto, assinaram acordo de cooperação técnica para o plantio imediato de 1,4 mil árvores no Complexo do Lago Prefeito Telmo Kirst. O termo - embasado em princípios de sustentabilidade e conservação ambiental - determina a integração de esforços entre as partes para o manejo e monitoramento das plantas arbóreas e paisagísticas por, no mínimo, quatro anos e ainda prevê que, a partir do ano que vem, outras 8 mil espécies sejam plantadas na cidade.