Programa de renda em São Leopoldo entrega mais 144 cartões a beneficiados

O Programa São Léo Mais Renda entregou mais 144 cartões para os seus beneficiários na semana passada. A expectativa é que o auxílio ajude não só seus contemplados, mas que também movimente a economia local. O evento ocorreu no Centro Medianeira e contou com a presença do prefeito Ary Vanazzi, do secretário de Assistência Social, Fábio Bernardo, e do secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor.

Vanazzi destacou a importância do auxílio para incrementar a renda da população que mais precisa. O secretário de Assistência Social do município, Fábio Bernardo, lembrou da importância do programa e também que São Leopoldo é o único município no estado do Rio Grande do Sul com um programa de transferência de renda. "Todos vocês aqui estão aptos a receber o Bolsa Família, só que enquanto aguardam serem incluídos, vocês têm esse direito de receber o auxílio do nosso programa municipal", destaca. O São Léo Mais Renda é um programa municipal de transferência de renda que disponibiliza o benefício de R$ 220 mensais, para famílias cadastradas no CadÚnico que cumpram os requisitos necessários, durante 12 meses. O valor pode ser usado para compra de alimentos e medicamentos na cidade.