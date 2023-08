Hospitais de pequeno porte do RS receberão investimentos de R$ 30 mi

Até o início de setembro, o governo do Estado deve comunicar o investimento de R$ 30 milhões para melhorar a estrutura dos hospitais de pequeno porte, com até 50 leitos, no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito durante a reunião da Associação dos Municípios da Zona Sul do Estado (Azonasul) no Auditório Festival de Inverno de São Lourenço do Sul, na semana passada

O evento reuniu prefeitos e secretários dos 23 municípios que fazem parte da Azonasul, entidade que busca fortalecer a região, em uma tarde de debates sobre políticas e serviços para a população. A titular da Secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, destacou a união do Estado com os municípios no atendimento às demandas e na criação de políticas públicas.

"É fundamental que melhoremos a estrutura dos pequenos hospitais, até para desafogar o atendimento dos grandes", explicou Arita. Ela indicou ainda que os recursos deverão ser usados tanto em compra de equipamentos como em reformas.

A secretária também destacou o apoio à melhoria da estrutura das unidades básicas de saúde, voltadas para atenção primária. Em 2023, R$ 30 milhões serão repassados aos municípios pelo programa Avançar. Os recursos servirão para reforma e ampliação de 100 UBS que fazem parte da Rede Bem Cuidar.

Arita destacou a proposta de transferência de recursos aos consórcios de saúde municipais para a oferta da Telemedicina e de serviços para atender vazios assistenciais no Estado. Tratou também de iniciativas como a criação de sete centros macrorregionais de atenção à saúde da mulher e de 30 centros de atendimento ao idoso.

Em seguida, foi realizada a entrega dos certificados de UBS Amiga do Idoso a 12 unidades básicas de saúde do Sul do Estado que fazem parte da Rede Bem Cuidar e que alcançaram indicadores para a promoção do envelhecimento saudável. Cinco delas receberam o Selo Bronze, primeiro nível da certificação; outras sete ganharam o Selo Prata, que atesta a conquista de um conjunto mais avançado de ações.