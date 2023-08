UCS vai criar campus com 10 cursos presenciais em Torres em 2024

O prefeito de Torres, Carlos Souza, recebeu no gabinete a professora Débora Thomas, gestora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) na cidade. Na oportunidade, ela anunciou que a instituição irá abrir um campus universitário na cidade do Litoral Norte em 2024, inicialmente, com 10 cursos presenciais.

Reconhecida como uma universidade comunitária, regional e inovadora, a UCS iniciou suas atividades em Torres com um Polo de Apoio Presencial, criado em dezembro de 2019, a partir de um movimento de lideranças representativas e da comunidade local. Em seu primeiro vestibular para o ano de 2020, a UCS Torres ofereceu 18 cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD) e 13 cursos de pós-graduação Lato Sensu.

Ao longo dos quatro anos de atividades em Torres e na região, a UCS ratificou seu reconhecimento no cenário da educação superior e está fazendo parte do projeto de vida de centenas de pessoas. Tendo como objetivo formar profissionais e cidadãos capazes de responder aos desafios do seu tempo e promover o desenvolvimento do município e da região, a implantação do campus em Torres, inicialmente com 10 cursos presenciais, atenderá uma demanda represada e a carência de opções para ingresso no Ensino Superior na região.

"A implantação de um Campus em Torres, além da formação de profissionais altamente qualificados e dispostos a acompanhar o desenvolvimento econômico, social e cultural da região, a UCS propiciará, em suas atividades de pesquisa, extensão e ensino, ações que trarão mais desenvolvimento no campo da saúde, direito, economia, ecologia, agricultura, turismo, cultura e artes, entre outros, uma vez que já estava sendo demandada pelo prefeito e pela comunidade, uma maior participação da nossa universidade no município e na região", disse Débora. Ainda, segundo ela, a data de lançamento do campus, dos cursos e o local, será comunicado posteriormente com a participação da Reitoria e Fundação Universidade de Caxias do Sul e comunidade torrense.

"A chegada de um campus na nossa cidade transforma Torres ainda mais numa cidade pujante e cheia de oportunidades. É uma oportunidade para nossa região de qualificação, crescimento profissional gerando mais renda e mais empregos, transformando a vida dos torrenses para melhor", disse o prefeito. Os cursos que serão oferecidos em Torres ainda serão anunciados