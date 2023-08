Erechim abre a UBS Escola do Progresso nesta segunda-feira

A prefeitura de Erechim realiza, nesta segunda-feira (14), a entrega da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Escola do Progresso. Em razão da instabilidade climática, a solenidade oficial foi transferida para o sábado (19). Conforme explica a secretária de Saúde, Éclesan Palhão, mesmo sem a solenidade oficial, os pacientes no Progresso já passam a ser atendidos na nova unidade.

O espaço construído pelo município conta com aporte de R$ 557 mil do governo do Estado e R$ 370 mil da União, em um investimento total de mais de R$ 5 milhões com incremento de recursos próprios do município. O local servirá para o atendimento em saúde pública de qualidade em parceria com a Universidade Regional Integrada (URI) de Erechim.

De acordo com o prefeito Paulo Polis, a UBS Escola do Bairro Progresso é um grande passo para a saúde pública de Erechim. "Esta unidade irá atender cerca de 20 mil pessoas com equipe multidisciplinar para promover saúde física e mental, cuidar das pessoas de forma integral, salvar vidas, e tudo isso, contanto com a parceria ensino serviço, integrando a formação de novos profissionais da área", disse.

A unidade tem 1.528 metros quadrados, com ambientes climatizados, salas de acolhimento, salas para agentes de saúde, agentes de combate a endemias, consultas médicas, de enfermagem, odontológicas, psicológicas, de imunização, farmácia, coleta de exames e muito mais. Haverá também, na unidade, grupos terapêuticos e de educação em saúde e visitas e atendimento domiciliar, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C, gravidez, coleta de exames, curativos, nebulização, e acompanhamento da gestante e do bebê (pré-natal e puericultura), o atendimento que hoje já acontece será ampliado, qualificado e facilitará o acesso das pessoas que lá residem, levando maior e melhor qualidade de saúde aquela população.

Além disso, a nova UBS Escola terá duas alas para observação com 10 leitos, banheiros com acessibilidade, capacidade para 100 cadeiras de espera, estacionamento e depósito. Além disso, os 22 consultórios disponíveis no local devem receber pacientes para atendimento em diferentes áreas da saúde.