Visita à Brasília de comitiva com lideranças de Canela busca destravar obras e recursos junto ao governo federal

Uma comitiva de Canela esteve em Brasília, na semana passada, na busca de recursos e investimentos para suprir as demandas do município. A viagem foi considerada importante para levar as demandas do município

O prefeito Constantino Orsolin esteve acompanhado dos secretários de Obras Marcelo Savi, Saúde, Leandro Gralha , Educação Janete da Silva Santos, a secretária adjunta de governo Vera Madeira e a servidora, Pricila Dorneles. O objetivo da visita foi destravar algumas obras que estavam paradas nos ministérios, como é o caso da pavimentação de parte da estrada Canela/Sao João até o Centro Agrícola e da falta de repasse por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) para o Ginásio da Escola Municipal Cônego João Marchesi que devido a demora dos recursos acabou sem concluído com recursos próprios.

Além de buscar a liberação dos recursos já agendados foi feita a solicitação para novos projetos de investimentos a serem realizados em diversas áreas, como saúde, educação, turismo, assistência social, entre outros. Para o prefeito, este estreitamento de relação é importante, pois aproxima o município com o governo federal e tenta facilitar a aprovação, tanto de novos projetos quando de liberação de recursos "Fizemos uma peregrinação em diversos setores do governo, bem como conversamos com diversos deputados, sempre levando as solicitações para que possamos ter auxílio financeiro federal para a realização de obras e ações", comentou.