Taquara vai regularizar veículos de tração animal

A Prefeitura de Taquara, através da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, junto à Diretoria de Trânsito, iniciará, na terça-feira (15), a regularização dos veículos de tração animal. O encontro ocorrerá a partir das 9h, na rua La Paz, 1881, no bairro Empresa, onde será feito o cadastramento dos carroceiros, emplacamento das carroças e treinamento dos condutores.

De acordo com a prefeita Sirlei Silveira, serão ensinadas noções básicas de sinalização e direção defensiva. "Nos preocupamos com a segurança dos condutores e pedestres da nossa cidade, que terão mais qualidade de vida com o trânsito organizado. Os taquarenses interessados em participar da capacitação devem contatar a Defesa Civil", informou a chefe do Executivo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, também se manifestou a respeito do evento. "Buscamos conciliar o direito dos recicladores de garantir o seu sustento com os direitos dos animais e as leis que regem o bom andamento da vida em sociedade. A consciência social e ambiental devem andar juntas para o bem de todos", destacou o secretário.