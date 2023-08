Rio Grande promove a Semana do Patrimônio

Com o tema "Rio Grande - das Águas ao Cais de Pedra", o município promove, a partir de terça-feira (15) a Semana do Patrimônio. Durante cinco dias, a cidade receberá uma série de atividades culturais, acadêmicas e sociais, todas voltadas a valorizar a cultura e o legado histórico da região que é rodeada pelo Oceano Atlântico e pela maior lagoa do país, a Lagoa dos Patos.

Durante os eventos, que buscam valorizar a cultura e o patrimônio da cidade, os participantes poderão assistir de graça palestras, seminários, performances, workshops, oficinas e visitas guiadas aos pontos turísticos e prédios antigos da cidade. Os locais escolhidos para sediar a maioria das atividades são a Alfândega, Nova Rheingantz, Mercado Público e ArtEstação Cassino. O evento também vai contar com a presença de expositores e espaço gastronômico.

"Serão discutidos diversos assuntos, como o trabalho de restauração desenvolvido na Praia da Capilha, o descobrimento do cais de pedra na Rua Riachuelo e os Molhes da Barra. É um momento para a comunidade aproveitar e conhecer um pouquinho mais da história. Um povo que não conhece a sua história, não consegue construir o seu futuro", destaca a secretária de Desenvolvimento Inovação e Turismo, Lu Compiani Branco

Para auxiliar o público, a prefeitura selecionou voluntários não remunerados, que passaram por oficinas de capacitação e, ao final do evento, receberão certificados de horas contribuídas, a fim de poder auxiliar todas as pessoas que passarem pelos locais que tiverem eventos ao longo da semana. "Essa semana traz inúmeros benefícios para a região. Através dessa iniciativa é possível promover a valorização e a preservação do patrimônio histórico e cultural, despertar o interesse da população em conhecer e apreciar as riquezas locais, além de contribuir para o fortalecimento do turismo gerando impactos positivos na economia local", ressalta o prefeito do Rio Grande, Fábio Branco.