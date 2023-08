Famílias de Estrela vão receber 500 chuveiros inteligentes

O município de Estrela será o primeiro no Vale do Taquari a receber o benefício social da concessionária de energia RGE, do Grupo CPFL, e implantará 500 unidades de um dispositivo chamado chuveiro inteligente. O equipamento promete reduzir em até 50% o consumo de energia gerada pelo aparelho doméstico e economizar até 9 mil litros de água por ano em cada unidade familiar.

A ideia é que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação disponibilize, nas próximas semanas, uma seleção de 500 famílias que atendam aos critérios estabelecidos pela empresa, entre os quais estarem inclusas no Cadastro Único do governo federal, para que a empresa possa iniciar a instalação dos equipamentos. "Em até 20 dias após iniciarmos as instalações todas as famílias já poderão estar operando com os novos aparelhos", ressalta o consultor de negócios da RGE, Cristiano Silva.

Com tecnologia brasileira patenteada, o chuveiro inteligente não está à disposição dos consumidores comercialmente, mas faz parte do programa da concessionária para auxiliar famílias de baixa renda a diminuírem o consumo de energia e água. O gerente de engenharia, Paulo Pereira, explica que se tratam de duas peças que agem de forma conjunta: um chuveiro com resistência blindada e um trocador de calor, por onde a água limpa circula e volta para o chuveiro preaquecida. Ambos os benefícios são doados e instalados nas residência.

O investimento será de cerca de R$ 800 mil e não há nenhum custo para o consumidor. Além dos equipamentos, a concessionária também disponibilizará 1,5 mil unidades de lâmpadas de LED, com limite de seis lâmpadas por família, dentro do programa de eficiência energética.