Museu de História Natural da UCPel abre em novo local

O Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está em novo espaço. O acervo, composto por mais de 35 mil espécies catalogadas, poderá ser visitado por agendamento no Instituto de Menores Dom Antônio Zattera (Imdaz). A inauguração do local ocorreu no fim de semana.

Além de novo espaço, o museu também terá nova exposição. Denominada "Das Águas ao Céu - a Fauna em Pormenores" chama a atenção para os animais que estão ao nosso redor mas que muitas vezes não percebemos. Conforme o museólogo da UCPel, Anderson Passos, a mostra contará com a exposição de animais taxidermizados como caturritas (papagaio), cardeais, seriema, borboletas, mariposas, gaviões, corujas entre outros.

Para o presidente do Imdaz e vice-reitor da UCPel, padre Marcus Bicalho, o museu dentro do instituto contribuirá para a educação dos alunos assistidos. "A vinda do acervo vai auxiliar nossas crianças a aprenderem a respeitar a natureza e a sua importância para a continuação da espécie humana", avalia.

O Museu de História Natural da UCPel conta com dois tipos de acervo: o didático, onde os animais encontram-se em posições naturais, e o científico, onde pesquisadores interessados em verificar detalhes de determinadas espécies podem utilizar o material. São mais de 35 mil espécies catalogadas. O MUCPel foi criado em 1997 com o objetivo de apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão, assim como também se tornar um espaço aberto à comunidade.