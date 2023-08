São Leopoldo cobra maior repasse ao Hospital Centenário

A busca por equidade nos repasses da saúde por parte do governo estadual motivou a ida do secretário-geral de Governo de Sáo Leopoldo, Nelson Spolaor, até Porto Alegre para discutir o tema com o vice-governador Gabriel Souza. Acompanhado de uma comitiva composta por representantes do Hospital Centenário. Spolaor apresentou distorção nos repasses destinados aos municípios.

O investimento em saúde per capita, quando se divide o total investido pelo número de habitantes de São Leopoldo é de R$1.138,00, desses, 68% são custeados com recursos municipais, 23,99% com recursos federais, e apenas 8% com recursos estaduais.

"Percebe-se que a composição do financiamento do custeio de cidades limítrofes tem uma composição muito desigual, e especificamente relacionado a São Leopoldo, o impacto nos cofres num município que já investe 31% do orçamento em saúde pública, torna esse ônus insustentável", destacou Spolaor.

No mês de junho, o Hospital Centenário de São Leopoldo recebeu R$ 780.924,67 de repasse, enquanto que o Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, recebeu R$ 3.894.803,00. A instituição leopoldense conta com 11 habilitações, a de Sapucaia, oito. Os documentos serão analisados pela Secretaria Estadual da Saúde