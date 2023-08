Estrela busca R$ 7,5 milhões com o Estado para obras

Uma obra de cerca de R$ 7,5 milhões foi protocolada junto ao governo estadual pela Prefeitura de Estrela nesta semana. O pedido é que a pavimentação para a rua das Acácias seja incluído no Programa Pavimenta RS e custeado pelo Estado.

O prefeito de Estrela, Elmar Schneider, acompanhado do diretor de engenharia do município, Frederico Birckholz, e do coordenador de infraestrutura Rodrigo Skrsypcsak, reuniram-se com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann, e entregaram a minuta com projeto completo para pavimentação de cerca de cinco quilômetros. Conforme Elmar, trata-se de um trecho importante para o desenvolvimento daquela região, além de contemplar moradores e empresas ali já instaladas. "Buscamos mais essa parceria com o Estado, sempre destacando a honra que o município de Estrela tem em poder contar com o primeiro secretário estadual natural daqui", enfatiza.