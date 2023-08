Edital para reforma na Ponte do Fandango deve sair ainda em agosto

o edital de licitação para a reforma da Ponte do Fandango na BR-153 sai até o fim do mês de agosto. Nesta semana, a ponte teve o trânsito restringido para veículos com capacidade acima de 18 quilos Em reunião com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, nesta quinta-feira (10), em Brasília, o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT) recebeu a confirmação de quesai até o fim do mês de agosto.

A medida foi tomada após conclusão do laudo técnico de revisão estrutural da passagem, onde foram constatadas rachaduras. O documento Dnit aponta que o viaduto de acesso à Ponte do Fandango tem capacidade de suportar veículos leves e caminhões de até 18 toneladas, no sistema de pare/siga, em uma única faixa e alternando os sentidos de tráfego.

"A confirmação da licitação para esta obra esperada há quase dois anos pela comunidade é uma excelente notícia para Cachoeira do Sul e toda a reunião. Com a reforma, a ponte, que é essencial para o desenvolvimento da região, recupera sua capacidade normal de tráfego de veículos", comemorou o parlamentar. Conforme previsão do DNIT, o prazo para a execução da obra será de 18 meses.