Muro do Porto de Estrela recebe pinturas de alunos

A área próxima ao Porto de Estrela está passando por uma transformação. Sob a liderança do professor de artes e muralista Samuel Hergesell, um grupo de artistas está realizando atividades para melhorar o visual do cais do porto, às margens do Rio Taquari. Os protagonistas são os cerca de 130 alunos de oito escolas municipais de Estrela, com idade a partir de 12 anos, que estão pintando mil metros quadrados de um muro que fica na área.

Samuel conta que os alunos foram preparados em oficinas nas próprias escolas antes de contribuírem com a obra. "Os muros estão ganhando vida com desenhos dos pontos turísticos da cidade, criados pelos próprios alunos. Cada escola está participando das pinturas em um turno diferente, tornando o projeto ainda mais especial e envolvente", afirma Hergesell.

Essa iniciativa conta com o apoio da Empresa de Logística Estrela (E-Log). A inauguração desse espaço renovado está prevista para acontecer durante a "Estrelas do Conhecimento - Feira da Inovação, Ciência e Tecnologia", que será realizada entre os dias 28 e 31 de agosto, no Porto de Estrela.