Reforma da Gare de Santa Maria tem cinco empresas interessadas

revitalização da Gare da Viação Férrea, em Santa Maria O processo licitatório da, avançou mais uma etapa nesta quinta-feira (10). Foi realizada a abertura dos envelopes com as documentações das empresas interessadas em revitalizar a Gare, ou seja, as empresas que concorrem nesse processo. Cinco construtoras, de cinco cidades diferentes, participaram do certame e terão seus relatórios avaliados por uma comissão.

Após essa análise haverá um prazo de cinco dias para recursos, para que, então, os envelopes com as propostas financeiras das empresas aptas sejam abertos. Novamente, haverá possibilidade de recursos. "Acredito que termos cinco empresas interessadas em revitalizar a Gare confirma o movimento que estamos realizando para melhorar aquele espaço e também o Centro Histórico de Santa Maria. A cidade vai ganhar muito com a Estação Ferroviária reformada e valorizada", afirmou o vice-prefeito Rodrigo Decimo, que acompanhou a abertura dos envelopes no Centro Administrativo Municipal.

Embora os envelopes com a proposta financeira não tenham sido abertos nesse momento, o valor da revitalização deve ser menor ou igual a R$ 6.083.990,73. O custeio será feito por meio de recursos próprios do Município e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II).

A obra da Gare prevê uma série de restaurações na estrutura arquitetônica da estação de passageiros (sobrado) e dos quatro pavilhões, com reposição de pisos e forros, segundo pesquisa histórica realizada previamente. Haverá a recomposição da cobertura dos pavilhões onde não existem mais telhas e a substituição de telhas danificadas. Serão feitas, ainda, novas instalações elétricas, hidráulicas, de água e de esgoto, bem como rampas de acesso.

As esquadrias e ferragens serão todas revisadas e, em caso de necessidade, substituídas. Na intervenção, também consta a pintura interna e externa em toda a estrutura, incluindo esquadrias e estruturas metálicas da área chamada de lanternim. Nas áreas externas, estão previstas instalações de bancos, floreiras e lixeiras.