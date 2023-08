Passo Fundo recebe seminário sobre agricultura biológica

Com o objetivo de ampliar conhecimentos e aprofundar informações sobre a evolução do agronegócio no uso de biológicos e novas tecnologias, acontece nos dias 16 e 17 de agosto, em Passo Fundo, o 1º Seminário Brasileiro de Agricultura Biológica - O Futuro é Agora. O evento, que é organizado e promovido pela Agro RB Tecnologias, acontece no Maitá Palace Hotel.