Três Coroas promove festival gastronômico

Culinária internacional, variedade em bebidas e atrações culturais estarão em destaque nos dias 18, 19 e 20 de agosto em Três Coroas. Com entrada gratuita, a segunda edição do Tresco Gourmet será realizada na Praça Affonso Saul e promete movimentar a região. O evento é a oportunidade para a comunidade local e os visitantes apreciarem pratos de várias partes do mundo, preparados por restaurantes locais.

Além das opções gastronômicas com origem em diferentes etnias, o evento ainda terá oficinas e degustação de diferentes itens. A Cozinha Show colocará chefs renomados preparando pratos ao vivo e compartilhando seus segredos. O palco cultural receberá shows que prometem animar o público nos três dias de evento. Na sexta-feira (18), quem se apresenta é a LiverPoa, no sábado (19) é a vez da Corujazz e no domingo (20) acontece show com a Ultrasonic e o encerramento da feira será com a dupla Claus e Vanessa.

Os oito restaurantes e docerias e as três fornecedoras de bebidas estão localizados em Três Coroas. Com isso acontece também o fomento à economia local, impulsionando os estabelecimentos e tornando-os mais conhecidos. Há restaurantes especializados nas culinárias italiana, espanhola, holandesa, americana, francesa, alemã, havaiana e uruguaia. São opções que vão de petiscos e lanches a pratos que servem até duas pessoas, e os valores variam entre R$ 4,90 e R$ 56,00, o que democratiza o acesso.

Além de fomentar o turismo e a gastronomia, o evento no Vale do Paranhana pretende reafirmar o compromisso com a comunidade. Nesta edição, há um foco em promover práticas de turismo sustentável, destacando a utilização de ingredientes locais, produtos orgânicos, técnicas de cultivo sustentáveis e a redução do desperdício de alimentos. O Tresco Gourmet adotará o uso de utensílios retornáveis e, além disso, há um cunho solidário: o lucro obtido será revertido para a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, para uso em ações dentro da instituição