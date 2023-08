Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul lança selo turístico

Mais de 150 empresas do setor de turismo, que estão nas cidades contempladas pelo geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, já realizaram inscrições para o programa Selo de Excelência de Geoturismo, uma ação que faz parte do projeto Geoparque Mundial da Unesco, em parceria com o Sebrae. Em fase de planejamento da Georrota Cânions do Sul, foi confirmado o terceiro workshop presencial dos grupos de trabalho, que acontecerá em Torres, no Litoral Norte, no dia 22 de agosto.

O programa, com duração prevista de três anos, tem como principal objetivo organizar a oferta turística do geoparque para inserir e consolidar a georrota no mercado, posicionando o destino como referência em geoturismo no Brasil. Os dois primeiros encontros de trabalho reuniram empreendedores, consultores do Sebrae e integrantes da equipe técnica do Geoparque em Praia Grande e Cambará do Sul, onde foram promovidas atividades práticas para validar as estratégias e identificar ações prioritárias em gestão, infraestrutura, sustentabilidade, produtos/serviços e promoção.