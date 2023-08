Tachinni e Weinmann firmam parceria na Serra gaúcha

O Tacchini Sistema de Saúde, que controla os hospitais Tacchini, em Bento Gonçalves e São Roque, em Carlos Barbosa, fechou parceria com o laboratório Weinmann, marca do Grupo Fleury no Rio Grande do Sul, para a criação de uma área técnica que vai realizar análises clínicas dentro da própria instituição. O novo espaço passa a operar integralmente a partir do dia 15 de agosto, no próprio complexo hospitalar do Tacchini.

O serviço de análises clínicas instalado na área técnica do hospital funciona 24 horas por dia e sete dias por semana. No local, serão processados os exames de urgência mais demandados pela comunidade. Além de atender à demanda do Hospital Tacchini, a área ainda receberá os exames do Hospital São Roque.

As equipes de coleta atuarão sob responsabilidade do Tacchini e receberão treinamento da Universidade Corporativa do Grupo Fleury, iniciativa da empresa que promove programas de treinamento e desenvolvimento. Já a logística diária da área será de responsabilidade do Weinmann, incluindo o transporte de amostras para demais áreas técnicas da Companhia.

"Com a parceria do Weinmann e o Hospital Tacchini estamos realizando a união de duas marcas que atuam em seus respectivos segmentos há mais de 90 anos, com amplo reconhecimento e tradição. O Hospital Tacchini, assim como o Hospital São Roque, são instituições completas e referência para uma das regiões mais importantes do RS", avalia a Aline Amorim Martinez, diretora de Negócios B2B do Grupo Fleury.

"Todos os dias centenas de diagnósticos são realizados com base nos exames laboratoriais coletados no Tacchini. Nosso objetivo é elevar cada vez mais o padrão de qualidade oferecido à comunidade", descreve a gerente de Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico do Tacchini, Fabiane Dolinski.