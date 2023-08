UPF e Stara criam curso na área de computação

A Universidade de Passo Fundo (UPF) criou um curso para atender as necessidades específicas de uma gigante mundial do ramo de máquinas e implementos agrícolas de Não-Me-Toque, na Região Norte do Estado. As aulas do Mestrado Profissional em Computação Aplicada tiveram início nesta semana. A formação para os colaboradores da Stara é a primeira nesta modalidade.

O curso tem como foco ampliar as inovações tecnológicas nas máquinas e implementos agrícolas produzidos pela empresa. Os conteúdos foram customizados para a turma. "Chegamos a um portfólio com nove disciplinas, das quais seis terão as atividades integralmente desenvolvidas na Stara", relata o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UPF, Carlos Amaral Hölbig.

Em abril de 2018, a empresa instalou uma extensão de suas atividades no UPF Parque Científico e Tecnológico. Cinco anos depois, cerca de 40% dos desenvolvedores de tecnologia eletrônica da Stara são oriundos de estágios e da formação desenvolvida no local. Além disso, mais de 100 estudantes da UPF compõem o quadro de funcionários da indústria.