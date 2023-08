UCS entrega reforma de bloco da área tecnológica

Foi entregue, de maneira oficial, a reestruturação física e tecnológica do Bloco H do Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Alunos, professores, funcionários, autoridades acadêmicas e representantes públicos puderam conhecer as melhorias realizadas no prédio, que passa a ser uma referência na Cidade Universitária devido à proposta de oferecer inovação no processo de ensino e pesquisa através de tecnologias avançadas.

A reestruturação do Bloco H integra a proposição de um Complexo de Ensino, Pesquisa e Inovação da Área da Vida, em desenvolvimento pela UCS. Uma das novidades é o Laboratório de Simulação da Vida, antes situado no Bloco S. O novo Centro conta com três salas de simulação avançada, três salas de debriefing, duas de ensino de habilidades e seis consultórios de simulação clínica. O investimento foi de R$ 8.1 milhões, valor esse financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os laboratórios de realidade virtual são constituídos também por uma plataforma educacional da marca Lipix, capaz de oferecer novos cenários de ensino para os cursos através da utilização de novas tecnologias como a Realidade Virtual (VR). Possibilitam criar cenários de estudo e simulação interativos, onde o professor consegue modificar parâmetros para moldar cenários em tempo real, possibilitando uma simulação mais realística e adaptada às ações do aluno durante treinamentos. Os laboratórios também possuem impressoras 3D Flashforge Creator 3, que permitem a impressão de modelos anatômicos e qualquer outro modelo 3D relacionado aos temas de ensino criados pelos alunos e professores.