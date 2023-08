Comércio de Bento Gonçalves projeta faturar 10% a mais com as vendas de itens para o Dia dos Pais

O calendário do segundo semestre vem repleto de datas comemorativas que, para o comércio, costumam aquecer os negócios. Uma dessas datas-chave para o varejo é o Dia dos Pais, celebrado no domingo (13). De acordo com um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG), os lojistas locais projetam crescimento de, em média, 10% nas vendas, em relação ao ano passado.

Essa perspectiva acompanha a projeção nacional. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data deve ter volume de vendas de R$ 7,67 bilhões. Isso representa crescimento de 2,2% em relação à 2022. Já a pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) e realizada pelo Instituto Datafolha mostrou que os brasileiros e as brasileiras devem desembolsar, de ticket médio, R$ 176 pelos presentes, sendo que a maioria prefere realizar compras em lojas físicas (71%).

Esse último dado reforça a importância do varejo local para os consumidores e para a economia da cidade. "Percebemos o protagonismo das lojas físicas na preferência do consumidor, não apenas em datas comemorativas. A projeção otimista se dá pela confiança que o comércio local vem recebendo dos consumidores locais devido ao excelente mix de produtos ofertados e pela excelência no atendimento prestado", avalia o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.

Quarta data mais importante para o comércio, atrás do Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças, respectivamente, o Dia dos Pais é visto com bons olhos pela Catera Esportes. A loja localizada no Centro de Bento Gonçalves tem no público adulto masculino seu principal carro-chefe, e na data o segundo maior pico de movimento no ano. "Estamos apostando em 10% de aumento neste Dia dos Pais por ser uma data que, tradicionalmente, é bastante relevante para nós, pois nossos produtos têm foco no público masculino", relata a gerente Lenice Dal Mas. Para fomentar as vendas, o estabelecimento investe em promoções.